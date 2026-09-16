بروكفيلد العالمية تستحوذ على «ريلاينس وورلد وايد» مقابل 2.9 مليار دولار

وافقت شركة «ريلاينس وورلد وايد» الأسترالية على عرض استحواذ من شركة الاستثمار العالمية «بروكفيلد» بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار، في صفقة تأتي وسط استمرار الضغوط التي تواجهها الشركة المتخصصة في مستلزمات السباكة، بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقفز سهم «ريلاينس» بأكثر من 7% في التعاملات المبكرة، مسجلاً 4.65 دولارات أسترالية، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق مرتفعاً بنحو 3.5% عند 4.48 دولارات أسترالية، متفوقاً على مؤشر «S&P/ASX 200» الذي ارتفع 0.3%.

وحوّلت «بروكفيلد» عرضها إلى الدولار الأمريكي، مقدمة 3.38 دولارات للسهم، بما يعادل عرضاً سابقاً بقيمة 4.75 دولارات أسترالية للسهم قدمته في أغسطس. وسيكون أمام مساهمي «ريلاينس» خيار الحصول على المقابل بالدولار الأمريكي أو الأسترالي في حال إتمام الصفقة والحصول على موافقة المساهمين.

وأعلن مجلس إدارة «ريلاينس» بالإجماع دعمه للصفقة، وقال رئيس مجلس الإدارة راسل تشينو إن المجلس يرى أن الاتفاق «يصب في مصلحة مساهمي الشركة».

وتحتاج الصفقة إلى دعم مساهمين رئيسين، إذ يمتلك صندوقا التقاعد الأستراليان AustralianSuper وAware Super نحو 20.2% من «ريلاينس»، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في عملية التصويت. ولم يعلن الصندوقان حتى الآن موقفهما من العرض.

وتواجه «ريلاينس» ضغوطاً متزايدة في سوق أمريكا الشمالية، التي تمثل الجزء الأكبر من أرباحها. وانخفضت مبيعات الشركة في الأمريكتين 4% خلال السنة المالية 2026، فيما تراجعت الأرباح التشغيلية المعدلة بأكثر من 11%، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض أحجام المبيعات وارتفاع تكاليف المدخلات.

وكانت «بروكفيلد» قد قدمت ثلاثة عروض خلال النصف الأول من 2026، قبل أن تعود في أغسطس بعرض رابع بقيمة 4.75 دولارات أسترالية للسهم، والذي جرى تحويله لاحقاً إلى عرض بالدولار الأمريكي.

وتتضمن الصفقة بند «Go Shop»، الذي يتيح لـ«ريلاينس» البحث عن عروض منافسة ومشاركة وثائق الفحص النافي للجهالة والتفاوض مع مستثمرين آخرين. وفي المقابل، تحتفظ «بروكفيلد» بحق مطابقة أي عرض منافس جديد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال ظهور عروض بديلة قبل استكمال الصفقة.