التضخم في بريطانيا يتسارع إلى 3.1 % والتضخم الأساسي يستقر

أظهرت بيانات رسمية ​تسارع معدل التضخم في بريطانيا خلال أغسطس ‌​إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 3.1 % مقارنة مع 2.9 % في يوليو، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع لإعلان بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة ⁠دون تغيير رغم تنامي ضغوط الأسعار.

جاءت الزيادة متوافقة مع متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين رجحوا تسارع تضخم ‌أسعار المستهلكين مع عودة أسعار الطاقة إلى الارتفاع نتيجة استئناف الصراع في منطقة الخليج.

وتوقع بنك ‌إنجلترا في يوليو أن يبلغ ‌معدل التضخم السنوي 2.8 بالمئة في أغسطس.

ورغم أن معدل التضخم العام ​جاء أعلى ‌من توقعات ​البنك المركزي، فمن المرجح أن ⁠يركز صناع السياسات بدرجة أكبر على المقاييس الأساسية لزيادة الأسعار التي تتأثر بشكل أقل ​وعلى ⁠نحو أبطأ بالارتفاع ⁠الحاد في تكاليف الطاقة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مقياس التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر ⁠المتقلبة مثل أسعار الغذاء والوقود، استقر عند 2.6 % للشهر الرابع على التوالي في أغسطس.

واستقر تضخم قطاع الخدمات في بريطانيا عند 3.4 %، وهو مؤشر يحظى ‌بمتابعة من بنك إنجلترا لأنه يعكس نمو الأجور وضغوط التضخم ​على المدى الطويل.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت أمس الثلاثاء أن نمو الأجور ظل قريباً من أدنى مستوياته منذ 2020.