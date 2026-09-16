«إير إنديا» تدعم خدمات العملاء بالذكاء الاصطناعي

قالت سيلزفورس، المتخصصة في البرمجيات السحابية، إن الخطوط الجوية الهندية «إير إنديا»، تسعى إلى توسيع استخدام منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لها لتبسيط عمليات خدمة العملاء.

وتشمل هذه العمليات المعالجة الآلية للبريد الإلكتروني، وتغيير الأسماء، والمساعدة في نظام التعرف إلى البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لفرق خدمة العملاء، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا.

ونقلت الوكالة عن الشركة قولها إن إير إنديا أنشأت منظومة رقمية قائمة على السحابة تغطي أكثر من 140 نظاماً مؤسسياً، ولديها أكثر من 30 مبادرة ذكاء اصطناعي للوكلاء قيد التنفيذ.

كما أشارت الشركة إلى أن نظام أتمتة تغيير الأسماء يتولى عمليات التحقق من الأهلية والتحقق من الصحة وإجراءات إصدار التذاكر، ومن ذلك بدء إعادة إصدار التذكرة ومن ثم إرسال التذكرة التي يتم تحديثها إلى العميل.

وقالت الشركة إنه في إطار نظام المعالجة الآلية للبريد الإلكتروني تستطيع تحديد طلبات متعددة في رسالة بريد إلكتروني واحدة من العميل، وجمع المعلومات والتحقق منها عبر الأنظمة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة، وإنشاء رد موحد باستخدام قوالب معتمدة من إير إنديا.