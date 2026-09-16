ارتفاع الأجور يقلص الوظائف في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية تراجع الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام، حيث تواصل الشركات الصغيرة الامتناع عن عمليات التوظيف الجديدة في ظل ارتفاع تكاليف الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مكتب الإحصاء الوطني قال إن عدد الوظائف الشاغرة تراجع بواقع 8000 وظيفة على أساس ربعي خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي ليصل إلى 702 ألف وظيفة، فيما يعد أدنى مستوى منذ ربيع 2021 أو خارج سنوات جائحة كورونا.

وقال المكتب إن الشركات الصغيرة أشارت إلى أن الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الأجور تدفعها للتراجع عن توظيف عاملين.

ولم يتغير معدل البطالة في بريطانيا وبقى عند 4.5% خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، ولكن بيانات أكثر حداثة قدرت أن أعداد العاملين المسجلين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 26 ألفاً خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 30.2 مليون شخص، بعد انخفاض بواقع 19 ألفاً خلال يوليو الماضي.