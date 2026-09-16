ارتفاع أسعار الجملة بألمانيا

ارتفعت أسعار البيع بالجملة في ألمانيا خلال أغسطس الماضي بأقوى وتيرة منذ 3 سنوات ونصف السنة. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس، أن الأسعار ارتفعت 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت آخر زيادة فاقت ذلك خلال عام واحد قد سُجلت في فبراير 2023 وبلغت 9.5%.

وأوضح المكتب أن «العمليات الحربية في إيران والشرق الأوسط لا تزال العامل الحاسم وراء ارتفاع الأسعار في أغسطس 2026، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام في تجارة الجملة على وجه الخصوص».

وارتفعت أسعار المنتجات النفطية بأكثر من الثلث بزيادة 36.1% مقارنة بالسعر قبل عام. وارتفعت أسعار الجملة 0.9% بين يوليو وأغسطس من العام الجاري.

وتعد تجارة الجملة إحدى المراحل الاقتصادية المتعددة التي يتشكل فيها المستوى العام للأسعار.

وإلى جانب أسعار الجملة، تشمل هذه المراحل أسعار السلع المستوردة إلى ألمانيا والأسعار التي يحصل عليها المنتجون مقابل منتجاتهم.