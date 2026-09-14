«أوبن إيه.آي» تستبعد الطرح في 2026 بسبب مخاوف السلامة

أكد سام ألتمان؛ الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه.آي»، أن الشركة لن تنفذ طرحها العام الأولي في 2026.

وأرجع ألتمان ذلك إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، ​تجعل حتى وجود احتمال بنسبة 10 % أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشرية بحلول نهاية العقد أمراً «غير مقبول».

وأدلى ألتمان بهذه التصريحات في وقت يحث فيه مزيد من المشرعين الأمريكيين على وضع قواعد تنظيمية جديدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وذلك بعد تحذيرات شديدة أطلقها باحثان من شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن إيه.آي، من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل ⁠غير بعيد.

وقال ألتمان في مقابلة مع مجلة فورتشن «أعتقد بالفعل أنه، في ظل كل ما يحدث، في ما يتعلق بالسلامة، فإن الوقت الحالي غير مناسب للاكتتاب العام، ولا نشعر بضغوط تدفعنا إلى ذلك».

وعند سؤاله عما إذا كانت هناك احتمالية بنسبة 10 % لتسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر، قال ‌ألتمان «سواء كانت النسبة 10 أو 8 أو 6 % ، فإن النقطة المهمة هي أن مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا جميعاً، ولا يمكننا السماح للغرور أو دوافع الربح أو أي شيء آخر بتقويض ذلك».

وتابع «علينا أن نتصرف بطريقة لا نتحمل فيها أياً من هذه المخاطر، وأعتقد أننا قادرون على ذلك». تأتي هذه التحذيرات، في أعقاب وقائع خرج فيها وكلاء ذكاء اصطناعي عن السيطرة، واخترقوا أنظمة خارجية.

واستقالة باحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي من شركاتهم، بسبب مخاوف من مخاطر التكنولوجيا. وأبدى سياسيون من الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، قلقهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وذكرت صحيفة نيويورك ​تايمز في يونيو، أن ‌أوبن إيه.آي، التي تتخذ من ​سان فرانسيسكو مقراً، تدرس تأجيل طرح عام أولي، ⁠قد يصل بتقييم الشركة إلى تريليون دولار، إلى العام المقبل.

وفي ذلك الوقت، كانت أسهم سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تهبط في الطرح العام الأولي، بعد ارتفاع دفع بتقييم الشركة إلى 1.8 تريليون دولار.

وعندما سئل ​ألتمان من فورتشن ⁠عما إذا كان 2026 ⁠مستبعداً للطرح، وإن كان 2027 هو الأكثر ترجيحاً، قال «يسعني القول إنه ليس 2026. نعم، لدينا الكثير لنفعله، مثل التعامل مع ما تتطلبه هذه اللحظة من سلامة ومواءمة، وكيف يمكن للصناعة والحكومات العمل معاً».

وذكرت فورتشن أن ⁠ألتمان أشار أيضاً إلى أن أوبن إيه.آي وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، قد تكون على وشك الإعلان عن اتفاق لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة مخاطر السلامة.

دعا داريو أمودي الرئيس التنفيذي لأنثروبيك، شركات الذكاء الاصطناعي إلى اتباع نهج أكثر تأنياً في التطوير.

وذكر ألتمان لاحقاً أنه يتفق مع هذا الرأي. وكتب «أتفق مع داريو على أننا بحاجة إلى تنظيم وتيرة التقدم... وكان هذا موضوعاً ​رئيساً للنقاشات التي أجريناها في أوبن إيه.آي خلال الأسابيع الماضية».