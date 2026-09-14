«أوبن إيه.آي» تستبعد الطرح في 2026 بسبب مخاوف السلامة

وذلك بعد تحذيرات شديدة أطلقها باحثان من شركة أنثروبيك المنافسة لأوبن إيه.آي، من أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى انقراض الجنس البشري في مستقبل غير بعيد.
وقال ألتمان في مقابلة مع مجلة فورتشن «أعتقد بالفعل أنه، في ظل كل ما يحدث، في ما يتعلق بالسلامة، فإن الوقت الحالي غير مناسب للاكتتاب العام، ولا نشعر بضغوط تدفعنا إلى ذلك».
وعند سؤاله عما إذا كانت هناك احتمالية بنسبة 10 % لتسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشر، قال ألتمان «سواء كانت النسبة 10 أو 8 أو 6 % ، فإن النقطة المهمة هي أن مسؤولية جسيمة تقع على عاتقنا جميعاً، ولا يمكننا السماح للغرور أو دوافع الربح أو أي شيء آخر بتقويض ذلك».
واستقالة باحثين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي من شركاتهم، بسبب مخاوف من مخاطر التكنولوجيا. وأبدى سياسيون من الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء، قلقهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وفي ذلك الوقت، كانت أسهم سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تهبط في الطرح العام الأولي، بعد ارتفاع دفع بتقييم الشركة إلى 1.8 تريليون دولار.
وعندما سئل ألتمان من فورتشن عما إذا كان 2026 مستبعداً للطرح، وإن كان 2027 هو الأكثر ترجيحاً، قال «يسعني القول إنه ليس 2026. نعم، لدينا الكثير لنفعله، مثل التعامل مع ما تتطلبه هذه اللحظة من سلامة ومواءمة، وكيف يمكن للصناعة والحكومات العمل معاً».
وذكرت فورتشن أن ألتمان أشار أيضاً إلى أن أوبن إيه.آي وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، قد تكون على وشك الإعلان عن اتفاق لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة مخاطر السلامة.