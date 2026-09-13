كنز الثروات المعدنية.. علماء يعثرون على منجم ذهب تحت الماء

عثر علماء صينيون على ثروة معدنية مخبأة في قاع المحيط، تمثلت في رواسب غنية بالذهب والفضة على أعماق غرب المحيط الهادئ، خلال مهمة استكشافية بحثت عن موارد ثمينة قد تشكل كنزاً من الثروات المعدنية في أعماق البحار.

وجاء الاكتشاف خلال مهمة بحرية ركزت على مناطق من قاع المحيط تتشكل فيها الرواسب نتيجة اندفاع مياه شديدة السخونة من باطن الأرض عبر قاع البحر، حاملة معها كميات من المعادن التي تترسب لاحقًا حول الفتحات الحرارية المائية.

وتتميز هذه الرواسب بغناها الاستثنائي بالمعادن النفيسة، إذ تتجاوز تركيزات الفضة في أعلى درجات تركيز الخام 1.27 كيلوغرام لكل طن، بينما يصل تركيز الذهب إلى نحو 15.4 غرامًا لكل طن، وهي مستويات مرتفعة تعكس القيمة المعدنية الكبيرة لهذه الرواسب.

وتكتسب هذه الرواسب أهمية خاصة لأن الفتحات الحرارية المائية تمثل بيئات جيولوجية يمكن أن تتجمع فيها أنواع متعددة من المعادن، نتيجة التفاعلات التي تحدث بين المياه شديدة السخونة والصخور الموجودة في أعماق قاع المحيط.

وأُجريت المهمة على متن سفينة الأبحاث الصينية «شيانغ يانغ هونغ 10»، وهي إحدى سفن الأبحاث البحرية الصينية المصممة والمبنية محليًا، ضمن جهود متزايدة لاستكشاف الموارد المعدنية الموجودة في أعماق البحار.

وتتشكل هذه الرواسب متعددة المعادن عندما تندفع مياه فائقة السخونة وغنية بالمعادن من قاع البحر، قبل أن تلتقي بمياه البحر شديدة البرودة.

ويؤدي التبريد المفاجئ للمياه إلى اتحاد المعادن مع الكبريت وترسبها على هيئة معادن كبريتيدية صلبة، يتكون معظمها من النحاس والزنك والرصاص، إلى جانب احتوائها في كثير من الأحيان على الذهب والفضة.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الرواسب تقع في «حوض خلف القوس في غرب المحيط الهادئ»، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للصين، من دون الكشف عن الإحداثيات الدقيقة لموقعها.

وأفادت قناة CCTV بأن البعثات السابقة حددت عشرات الفتحات الحرارية المائية ذات درجات الحرارة المرتفعة، على أعماق تتراوح بين 700 و1500 متر، أي ما يعادل نحو 2300 إلى 4920 قدمًا، بينما تجاوزت درجات حرارة السوائل 315 درجة مئوية، أو 599 درجة فهرنهايت.

واستنادًا إلى نتائج هذه الأعمال السابقة، حدد الفريق منطقة تعدين حراري مائي «جديدة وكبيرة جدًا» داخل الحوض، وتضم الرواسب المرتبطة بها ثلاثة تلال ضخمة مخروطية الشكل مكونة من الكبريتيد.

وأظهرت التحليلات المختبرية الأولية أن جسم الخام يتكون في معظمه من معادن ذات أهمية اقتصادية، من بينها الكالكوبيريت والبيريت والإسفاليريت.

وأفادت قناة CCTV بأن متوسط تركيزات الذهب والفضة كان أعلى بكثير من المستويات المسجلة في الرواسب الأرضية؛ إذ بلغ تركيز الذهب 15.4 غرامًا، أي نحو 0.5 أونصة تروي، لكل طن من الخام، بينما وصلت تركيزات الفضة إلى ذروة بلغت 1.27 كيلوغرام لكل طن من الخام.