ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا خلال أغسطس

ارتفعت أسعار المستهلكين في ​الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، مع ​صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، ما عزز توقعات الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الجمعة: ⁠إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في يوليو.

وخلال الإثني ‌عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.4% بعد ‌تسجيل النسبة نفسها في يوليو.

وكان خبراء ‌اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ‌صعود مؤشر أسعار المستهلكين ‌0.4% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي.

وباستثناء ​أسعار الأغذية ‌والطاقة المتقلبة، ​ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ⁠0.3% الشهر الماضي بعد زيادة 0.2% في يوليو.

وارتفع ما يُعرف ​بمؤشر ⁠أسعار ⁠المستهلكين الأساسي 2.4% على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 2.5% ⁠في يوليو.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت أمس الخميس عن ارتفاع في مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر أغسطس، مع تسجيل زيادات قوية في مكونات رئيسية عدة تدخل ‌في حساب تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وقد عززت هذه ​البيانات - إلى جانب تقرير التوظيف القوي لشهر أغسطس الذي صدر الأسبوع الماضي - احتمالات رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.