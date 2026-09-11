الذهب يرتفع مع تراجع النفط وترقب بيانات تضخم أمريكية

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، ​اليوم الجمعة، مع تراجع أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات ‌أمريكية مهمة ​عن التضخم من المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على صورة أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4346.44 دولاراً للأوقية (الأونصة)، إلا أنه ⁠يتجه إلى تسجيل خسائر أسبوعية. ونزل الذهب 2% تقريباً، أمس الخميس، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً في الأسعار يتماشى مع التوقعات لشهر أغسطس، وذلك في ‌ظل ارتفاع تكلفة منتجات الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 4388.40 دولاراً.

وقال أولي هانسن، رئيس أبحاث السلع في ساكسو ‌بنك: «إن المعدن النفيس يستفيد من «تراجع أسعار النفط، وسط ‌آمال بأن يسفر اجتماع يوم الاثنين بين وزراء دول مجلس ‌التعاون الخليجي وإيران عن نتائج تتعلق ‌بمرور النفط عبر مضيق هرمز».

ويؤجج ارتفاع أسعار النفط مخاوف التضخم، ويعزز التوقعات برفع مجلس ​الاحتياطي أسعار الفائدة. ‌وفي حين ينظر ​إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية ​في دول ⁠الخليج يعتزمون الالتقاء مع ⁠نظيرهم الإيراني في إطار مسعى من سلطنة عمان وإيران لحشد الدعم لاتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت أسعار النفط، ⁠لكنها بقيت في طريقها لإنهاء الأسبوع فوق 100 دولار للبرميل.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يرى المتعاملون الآن احتمالاً 67% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ارتفاعاً من 62% قبل صدور البيانات.

و​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 64.08 دولاراً للأوقية، لكنها انخفضت بأكثر من 3% منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.3% إلى 1800.25 دولار، وصعد البلاديوم 1.6% إلى 1302.67 ​دولار. ويتجه المعدنان نحو ‌تسجيل خسائر أسبوعية.