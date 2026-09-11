«برنت» يصمد فوق 100 دولار وسط قلق الإمدادات

واصلت أسعار النفط، أمس، مكاسبها ​بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وسط تخوف ​المتعاملين من تفاقم تعطل الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.4 % إلى 101.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.51 % إلى 96.54 ⁠دولاراً للبرميل.

وقفزت أسعار برنت بنحو 30 % مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل أغسطس، بعد عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، واستؤنفت الأعمال القتالية في وقت لاحق من الشهر.

ولا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ​ينقل قبل ⁠الحرب نحو 20 % من ⁠إمدادات النفط والغاز العالمية، أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب. وفي حين ⁠دفعت المخاوف من تعطل مطول وأشد وطأة للإمدادات من منطقة الخليج أسعار برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، يقول محللون إن استدامة هذا الارتفاع ستعتمد على الصين.

وبالنسبة لسوق النفط الفعلية، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن خام برنت المؤرخ، الذي يسعر على أساسه نحو ثلثي الإمدادات العالمية، تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر.