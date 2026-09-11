«ديل» تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات

جمعت شركة ديل تكنولوجيز 5 مليارات دولار من طرح سندات مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. وشهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين، في وقت تستفيد فيه الشركة من قفزة في إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.

وسجلت طلبات المستثمرين نحو 23 مليار دولار على الطرح في ذروة الاكتتاب، أي ما يقارب 5 أضعاف قيمة الإصدار.

ويقارن ذلك بمتوسط بلغ نحو 4 أضعاف قيمة الطرح في إصدارات السندات المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية هذا العام. وكان من المتوقع في البداية أن تجمع الشركة نحو 4 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة.

وسعّرت الشركة المصنّعة للخوادم وغيرها من معدات مراكز البيانات السندات في أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث و10 سنوات.

وسيحقق السند الأطول أجلاً عائداً يزيد بمقدار 1.1 نقطة مئوية على عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وهو فارق يقل بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية عن المستويات التي كانت مطروحة في المناقشات الأولية.

وسوف تستخدم حصيلة الطرح لسداد سندات تستحق هذا العام، وتمويل الأغراض العامة للشركة، التي قد تشمل سداد ديون أخرى، وفقاً للشخص المطلع. وتبلغ قيمة سندات ديل المستحقة في أكتوبر 2.3 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.

وقال روبرت شيفمان، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة «إن الطرح من شأنه أن يعزز متانة المركز الائتماني القوي بالفعل للشركة، مع دفع الذكاء الاصطناعي زخمها التشغيلي إلى مستويات قياسية».