المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 0.25% في مواجهة التضخم

رفع البنك ​المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية ‌هذا ​العام، الخميس، من مستوى 2.25% إلى 2.5% في خطوة كانت مرجحة، على أمل كبح ارتفاع التضخم الذي يعزى بالكامل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران.

ودفع ⁠الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي التضخم إلى ما يزيد على 3% في منطقة اليورو ‌التي تضم 21 دولة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك ‌المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وينذر أحدث تصعيد ‌في الصراع بمزيد من الضغوط ‌على الأسعار التي قد ‌تنعكس في نهاية المطاف على تحديد الأجور.

وقال ​البنك المركزي ‌الأوروبي في ​بيان عقب اجتماعه ⁠في برلين «لا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، مع وجود مخاطر بتزايد ​التضخم وتراجع ⁠النمو ⁠الاقتصادي».

ورفع البنك المركزي الأوروبي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9 % من 0.8% توقعها في يونيو.

ويرى الآن احتمالا ببلوغ متوسط التضخم 3% هذا العام و2.5% في عام 2027.

وترفع الزيادة ‌ سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي ​الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق «المحايد» الذي يعتبره صانعو السياسة النقدية أنه لا يحد ولا ​يحفز النمو الاقتصادي.