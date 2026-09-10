النفط يتجاوز 100 دولار ونقص حاد بسوق الديزل

تجاوز خام برنت القياسي العالمي مستوى 100 دولار للبرميل أمس، للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، لكن يمكن القول إن هذا الصعود حدث بصورة تدريجية نسبياً رغم ​تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي يثير المخاوف من مزيد من الاضطرابات في شحنات النفط.

وقال ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في شركة «أرجوس»: في الوقت الحالي، يشير ذلك إلى أن الوضع المادي به عجز شديد.

وأضاف: وصلت الأسعار بالفعل إلى ما يزيد بشكل كبير على 100 دولار للبرميل، والأهم من ذلك ‌أن سوق الديزل تشهد نقصاً حاداً.

ورفعت عدة بنوك توقعاتها لأسعار خام برنت، بما في ذلك «مورجان ستانلي» الذي يتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 100 دولار للبرميل في الربع الرابع.