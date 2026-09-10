«زانكور» تحصل على 3.1 مليارات دولار لتمويل بنية للحوسبة السحابية

قالت منصة زانكور المتخصصة ​في الذكاء الاصطناعي أمس، إنها وقّعت ‌اتفاقية ​للحصول على قرض محدد الأجل بقيمة تصل إلى 3.1 مليارات دولار لتمويل إطلاق بنية تحتية للحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات المدعومة بتقنيات شركة إنفيديا، في إطار مسعاها ⁠نحو توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا.

وتشمل منصة زانكور المخصصة للحوسبة بالذكاء ‌الاصطناعي والحوسبة السحابية الجديدة (نيوكلاود) وتطورها شركة الاتصالات الإندونيسية إندوسات أريدُ هاتشيسون وشركتا نوكيا وإنفيديا.

وذكرت المنصة أن عوائد تمويل الدين ‌ستدعم عمليات الاستحواذ ‌ونشر البنية التحتية المتطورة لوحدات معالجة الرسومات من إنفيديا.

وقالت «زانكور» إنها ⁠بصدد بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تابعة لإنفيديا بسعة 100 ميجاوات مبدئياً.