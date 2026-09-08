خلل فني لدى «ناتس» يربك رحلات المغادرة في مطارات بريطانية رئيسة

تعرضت رحلات جوية في عدد من المطارات البريطانية لاضطرابات، اليوم الثلاثاء، إثر خلل فني أصاب شركة «ناتس» (NATS) المسؤولة عن خدمات مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، ما أدى إلى تعطيل عدد من الرحلات المغادرة، في وقت يعمل فيه المهندسون على إعادة الأنظمة إلى طبيعتها.

وأفادت «ناتس» بأن المشكلة مرتبطة بنظام معالجة الرحلات، مشيرة إلى أن فرقها الهندسية تعمل بشكل عاجل لمعالجة الخلل. وعلى الرغم من الاضطرابات، ظل المجال الجوي البريطاني مفتوحاً، واستمرت بعض الرحلات في الإقلاع، إلا أن القيود المفروضة على حركة الطائرات أدت إلى تأخيرات واضطراب في جداول المغادرة.

وشملت التأثيرات مطارات رئيسة، من بينها هيثرو وغاتويك ومانشستر وستانستد، فيما أبلغ مطارا إدنبرة ودبلن أيضاً عن تداعيات مرتبطة بالمشكلة. وذكرت خدمة تتبع الرحلات «Flightradar24»، أن عمليات الوصول والمغادرة في منطقة معلومات الطيران في لندن كانت تخضع لقيود كبيرة بسبب الخلل.

وقال مطار هيثرو إنه يعمل بالتنسيق مع «ناتس» لمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، في حين لم تتوقف حركة الطيران بالكامل، ما يعني أن التأثير المباشر ظل محصوراً في اضطراب العمليات وتراكم التأخيرات، بدلاً من إغلاق المطارات أو المجال الجوي.

مشكلة تعيد مخاوف موثوقية أنظمة الملاحة

ويعيد الخلل الحالي إلى الواجهة المخاوف بشأن موثوقية البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في بريطانيا، بعد سلسلة من الأعطال التي أثرت في حركة الطيران خلال السنوات الأخيرة.

وكان خلل كبير أصاب أنظمة «ناتس» في عام 2023، قد تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في المطارات البريطانية. وفي أعقاب تلك الحادثة، انتقدت هيئة الطيران المدني البريطانية الشركة، بسبب أوجه قصور في خطط الطوارئ، بينما أشارت تقديرات إلى أن الاضطرابات السابقة كبدت شركات الطيران خسائر تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني.

كما شهد العام الماضي عطلاً فنياً آخر مرتبطاً بالرادار، أدى إلى تأخيرات استمرت أكثر من أربع ساعات في مطارات رئيسة.

وتوفر «ناتس» خدمات مراقبة الحركة الجوية في 13 مطاراً بريطانياً، إضافة إلى إدارة المجال الجوي البريطاني العلوي من مركزيها في «سوانويك» و«بريستويك»، ما يجعل أي خلل في أنظمتها قابلاً للتأثير سريعاً في حركة الطيران على نطاق واسع.

وفي حال استمرار الخلل لفترة أطول، قد تتسع تداعياته من الرحلات المغادرة إلى حركة الوصول والرحلات العابرة، مع احتمال تراكم التأخيرات، وتأثر جداول شركات الطيران وحركة المسافرين في عدد أكبر من المطارات البريطانية.