8 مستثمرين يتنافسون على الاستحواذ على حصة أغلبية في طيران جزر الأزور



أعلنت شركة SATA Holding، المالكة لشركة طيران جزر الأزور، اليوم الثلاثاء، أن ثمانية مستثمرين أبدوا اهتماماً بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة الطيران، في خطوة تمهد للمرحلة التالية من عملية خصخصتها ضمن خطة لإعادة هيكلة مجموعة SATA.

وتسعى الشركة القابضة، المملوكة لحكومة إقليم جزر الأزور البرتغالي، إلى بيع ما لا يقل عن 75% من أسهم شركة طيران جزر الأزور، التي تمثل حلقة نقل جوي رئيسية للأرخبيل الواقع في وسط المحيط الأطلسي، وتربطه بالبر الرئيسي للبرتغال وعدد من الوجهات الأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والرأس الأخضر.

وقالت SATA Holding إن المستثمرين الثمانية قدموا، قبل إغلاق باب إبداء الاهتمام في 6 سبتمبر، الوثائق المطلوبة لإثبات الامتثال والملاءمة، إلى جانب إقرارات تتعلق بالقدرة المالية والملكية الفعلية، من دون الكشف عن أسماء الأطراف المهتمة.

ومن المقرر أن تراجع الشركة الملفات المقدمة وفقاً لشروط المشاركة في عملية الخصخصة، على أن تتم دعوة المستثمرين الذين يستوفون المعايير المطلوبة إلى تقديم عروض غير ملزمة بحلول 21 سبتمبر، لتنتقل العملية بعد ذلك إلى مراحل التقييم والتفاوض.

وتأتي عملية البيع في إطار خطة إعادة هيكلة مجموعة SATA التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية، في وقت تعمل فيه شركة طيران جزر الأزور على تحسين أدائها المالي وتقليص خسائرها.

ووفقاً لبيانات SATA Holding، خفضت شركة الطيران صافي خسائرها خلال النصف الأول من العام إلى 37.1 مليون يورو، مقابل 41.1 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره نحو 4 ملايين يورو، رغم ارتفاع تكاليف الوقود وتأثير الاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية السيئة.

وتتضمن شروط الخصخصة التزامات على المستثمر الجديد، أبرزها الحفاظ على الوظائف ومقر الشركة في جزر الأزور لمدة لا تقل عن 30 شهراً، بما يعكس أهمية شركة الطيران للاقتصاد المحلي والربط الجوي للأرخبيل.

وتعد عملية الخصخصة جزءاً من جهود إعادة هيكلة SATA وتحسين قدرتها على الاستمرار في سوق الطيران، في ظل الضغوط التي تواجه شركات الطيران الأوروبية من ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود واضطرابات حركة السفر.