كوالكوم تمنح أمازون حق شراء حصة بـ4 مليارات دولار ضمن شراكة للذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة كوالكوم الثلاثاء شراكة متعددة السنوات مع أمازون لتطوير رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في خطوة توسع حضور الشركة في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتمنح أمازون حق شراء أسهم في كوالكوم بقيمة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق، منحت كوالكوم شركة تابعة لأمازون أمراً لشراء ما يصل إلى 25 مليون سهم من أسهمها بسعر ممارسة يبلغ 161.26 دولاراً للسهم، على أن تنتهي صلاحية الأمر في سبتمبر 2036. ولا تمثل هذه القيمة استثماراً نقدياً فورياً من أمازون، إذ ترتبط أهلية شراء الأسهم بتنفيذ اتفاقات تجارية ومشتريات فعلية من منتجات وتقنيات وخدمات كوالكوم.

ويرتبط استحقاق الأسهم باتفاقات تجارية قد تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار خلال مدة الأمر، مع استحقاق أولي لـ3.75 ملايين سهم استناداً إلى التزامات الشراء الأولية. وتزداد الأسهم التي يمكن لأمازون الحصول عليها على مراحل، تبعاً لتنفيذ ترتيبات تجارية وطلبات شراء ملزمة وعمليات شراء فعلية لرقائق كوالكوم الخاصة بالخوادم.

رقائق مخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

وتركز الشراكة على تطوير رقائق مخصصة لعمليات استنتاج الذكاء الاصطناعي، وهي المرحلة التي تستخدم فيها النماذج المدربة لإنتاج النتائج والاستجابات، والتي أصبحت من أسرع مجالات نمو الطلب على قدرات الحوسبة في مراكز البيانات.

وقالت كوالكوم إن التعاون سيشمل أجيالاً متعددة من الرقائق المخصصة على نطاق واسع لدعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لخدمات Amazon Web Services (AWS). وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تصميم رقائقها الخاصة أو تطوير حلول مخصصة لتقليل تكاليف الحوسبة والاعتماد على مورد واحد للمعالجات.

ولا يقتصر التعاون على المعالجات، إذ ستعمل الشركتان على تطوير تقنيات اتصال بصري عالية السرعة لمراكز البيانات، تصل إلى سرعات تبلغ 1.6 تيرابت في الثانية، بهدف التعامل مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات وحركة المعلومات بين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

أمازون توسع دور AWS في تصميم الرقائق

وفي المقابل، ستوسع كوالكوم استخدام البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التابعة لـAWS في عمليات تصميم الرقائق، بما في ذلك خدمات مثل Amazon Bedrock وأحمال عمل أتمتة التصميم الإلكتروني، في محاولة لتقليص دورات تطوير الرقائق وتسريع طرح المنتجات الجديدة.

ويعكس ذلك تحول العلاقة بين الشركتين من مجرد علاقة مورد ومشترٍ إلى تعاون أوسع يمتد من تصميم الرقائق إلى التصنيع والبنية التحتية والاتصالات، مع استفادة كل طرف من نقاط القوة لدى الآخر.

سهم كوالكوم يقفز 7 %

استقبل المستثمرون الإعلان بشكل إيجابي، وقفز سهم كوالكوم بأكثر من 7 % في بداية التداولات، بعدما كان السهم قد تراجع بنحو 1 % منذ بداية العام قبل الإعلان.

وتواجه كوالكوم ضغوطاً لتوسيع مصادر إيراداتها بعيداً عن سوق الهواتف الذكية، في وقت تتعرض فيه صناعة الهواتف لتقلبات في الطلب، بينما تمثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي سوقاً جديدة ضخمة لشركات أشباه الموصلات.

وتنافس كوالكوم في هذا المجال شركات راسخة في معالجات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها إنفيديا، وتسعى إلى تقديم حلول تركز على كفاءة استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل إلى جانب أداء الحوسبة.

وكانت كوالكوم قد كشفت في يونيو عن خارطة طريق متكاملة لمراكز البيانات تتضمن معالجات ووحدات لتسريع استنتاج الذكاء الاصطناعي وتقنيات للذاكرة والاتصال، في إطار استراتيجية تستهدف بناء أعمال جديدة في هذا السوق.

وتأتي شراكة أمازون في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتأمين قدرات الحوسبة اللازمة للتوسع في الذكاء الاصطناعي، ما يدفعها إلى تطوير شرائح مخصصة والاستثمار في شبكات اتصال أسرع وأكثر كفاءة داخل مراكز البيانات.