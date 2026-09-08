«إيكيا» تفوز بحكم أوروبي يتيح لها حماية علامتها من الاستخدام السياسي غير المصرح به



قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بأحقية شركة إنتر إيكيا في اتخاذ إجراءات قانونية لمنع جمعية مرتبطة بحزب «فلامس بيلانغ» البلجيكي اليميني المتطرف، من استخدام علامات «إيكيا» وصورها في حملاته السياسية، ما يعزز حماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء الحكم استجابة لطلب من محكمة بلجيكية لتفسير قانوني، بعدما رفعت إنتر إيكيا دعوى انتهاك ضد الجمعية المشرفة على حملات الحزب عام 2023. وكانت الحملة، التي نُفذت في 2022، قد استخدمت لافتات تحمل تصاميم مشابهة لعلامات «إيكيا»، إلى جانب صور تحاكي كتيبات تجميع منتجات الشركة.

وأوضحت المحكمة أن مجرد التذرع بحرية التعبير لا يمنح الحق في استخدام علامة تجارية معروفة من دون إذن، مشيرة إلى أن استخدام علامات «إيكيا» في هذه الحالة قد يضر بسمعة العلامة التجارية ومصالح مالكها.

وأُحيلت القضية مجدداً إلى محكمة الأعمال البلجيكية في بروكسل، التي ستقرر ما إذا كان استخدام العلامة مبرراً بموجب قانون العلامات التجارية الأوروبي، مع مراعاة التوجيهات التي تضمّنها حكم المحكمة الأوروبية.

ورحبت إنتر إيكيا بالحكم، مؤكدة أهمية حماية ملكيتها الفكرية وسمعتها، مع التشديد على احترامها لحرية التعبير، لكنها قالت إنها لا تستطيع قبول استخدام علاماتها التجارية بطريقة تضر بسمعتها أو تميزها.