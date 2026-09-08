جنرال إلكتريك للفضاء تستحوذ على «كونسوليديتد بريسيجن برودكتس» مقابل 11.75 مليار دولار



أعلنت شركة جنرال إلكتريك للفضاء، الثلاثاء، إبرام اتفاق للاستحواذ على شركة كونسوليديتد بريسيجن برودكتس (CPP)، المتخصصة في تصنيع المسبوكات الدقيقة، مقابل 11.75 مليار دولار، في أكبر صفقة استحواذ تنفذها الشركة منذ استقلالها، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها التصنيعية وتأمين سلاسل توريد محركات الطائرات.

وتشتري جنرال إلكتريك للفضاء الشركة من شركتي الاستثمار واربورغ بينكوس وبيركشاير بارتنرز، في وقت يسعى فيه مصنعو محركات الطائرات إلى زيادة الإنتاج وتقليص مخاطر سلاسل الإمداد، بالتزامن مع استمرار قوة الطلب على الطائرات الجديدة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

وقال لاري كولب، الرئيس التنفيذي لجنرال إلكتريك للفضاء، إن الاستثمار في قدرات المسبوكات يمثل عنصراً أساسياً لتلبية الطلب المتزايد على المحركات التجارية وخدمات ما بعد البيع والقطاع الدفاعي.

وتنتج CPP المسبوكات الاستثمارية والرملية الدقيقة المستخدمة في محركات الطائرات التجارية والعسكرية، والصواريخ والمروحيات وأنظمة الأسلحة، إضافة إلى توربينات الغاز الصناعية. ويأتي نحو 70 % من إيرادات الشركة من محركات الطائرات التجارية والدفاعية، فيما يأتي الجزء الأكبر من الإيرادات المتبقية من قطاعات الصواريخ ومعدات توليد الطاقة.

تكامل رأسي لسلسلة توريد المحركات

تراهن جنرال إلكتريك للفضاء على الصفقة لتعزيز التكامل بين تصميم مكونات المحركات وإنتاجها، ولا سيما شفرات التوربينات التي تُعد من أكثر مكونات المحركات تعقيداً، وتعمل في درجات حرارة مرتفعة للغاية وتؤثر بشكل مباشر في كفاءة المحرك ومتانته.

وتتوقع الشركة أن ينمو الطلب على شفرات التوربينات بأكثر من 30 % بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن دمج قدرات CPP سيساعد على توسيع الطاقة الإنتاجية، وتقليص دورات التطوير، وتحسين جاهزية التصنيع مع زيادة الإنتاج.

وستمول جنرال إلكتريك للفضاء الصفقة من السيولة النقدية المتاحة لديها ومن خلال قروض جديدة، ومن المتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتتوقع الشركة أن تسهم الصفقة في تعزيز ربحية السهم المعدلة والتدفقات النقدية الحرة خلال السنة الأولى بعد إتمامها، فيما تعكس قيمة الاستحواذ نحو 26 مرة الأرباح الأساسية المتوقعة لـCPP في 2027 قبل احتساب مزايا الدمج، وتنخفض إلى نحو 18 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند احتساب تلك المزايا.

وتأتي الصفقة في وقت تتزايد فيه المنافسة على المسبوكات الاستثمارية، التي تمثل مكوناً أساسياً في صناعة محركات الطائرات، وسط شكاوى متكررة من المصنعين بشأن نقص الإمدادات وتأثير ذلك في مستويات الإنتاج.

ويعكس الاستحواذ توجه جنرال إلكتريك للفضاء نحو التكامل الرأسي لسلسلة التوريد، بما يمنحها سيطرة أكبر على أحد المكونات الحيوية لمحركات الطائرات، ويعزز قدرتها على الاستجابة لنمو الطلب التجاري والدفاعي على المدى الطويل.