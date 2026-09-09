شركة فرنسية ناشئة في «الذكاء» تجمع 3.5 مليارات دولار بجولة تمويل

جمعت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية الناشئة «ميسترال» 3 مليارات يورو (3.5 مليارات دولار) في أحدث جولة تمويل، لترتفع قيمة الشركة التي تم تأسيسها قبل 3 أعوام لأكثر من 21 مليار يورو في أكبر عملية جمع أموال عبر طرح الأسهم لشركة تكنولوجيا أوروبية على الإطلاق.

ويعزز التمويل موقف ميسترال كمنافسة أوروبية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«أنثروبيك».

وبرغم ارتفاع القيمة القياسي هذا، فشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى تعمل على مستوى مختلف، حيث تبلغ قيمة رائدة الصناعة «أوبن إيه آي» حوالي 852 مليار دولار في أحدث طرح لأسهمها.

وبينما تعتمد العديد من الشركات الأمريكية المنافسة، ومنها «أوبن إيه آي»، على أنظمة مغلقة، تركز شركة ميسترال على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة الأوزان، تتيح للعملاء الاحتفاظ بالسيطرة على بياناتهم والبنية التحتية الحاسوبية التي يستخدمونها.

وقادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية جولة التمويل الجديدة، إلى جانب صندوق «سكيل أب يوروب»، الذي تديره شركة «إي كيو تي»، والمستثمر الحالي «بي إس جي إكويتي».

وشملت قائمة المستثمرين الآخرين شركة «أدفنت»، وصناديق استثمار تديرها شركة «بلاك روك»، بالإضافة إلى «دوقية لوكسمبورج الكبرى».

وقالت «ميسترال» إنها ستستخدم الأموال الجديدة لتوسيع أبحاثها في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، وزيادة قدرتها على توفير القدرة الحاسوبية اللازمة والتوسع في الأسواق العالمية.

وتقول الشركة إنها تعمل في 20 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 125 شركة كبرى.