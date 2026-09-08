تاماراك فالي وهيدووتر تتفقان على اندماج بقيمة 7.25 مليارات دولار

أعلنت شركتا تاماراك فالي إنرجي وهيدووتر إكسبلوريشن الكنديتان، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق للاندماج في صفقة تبادل أسهم بالكامل تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار كندي (7.25 مليارات دولار أمريكي)، في خطوة ستنشئ أكبر شركة منتجة مدرجة تركز على تطوير حقل كليرووتر النفطي في ألبرتا.

وبموجب الصفقة، سيحصل مساهمو هيدووتر إكسبلوريشن على سهم واحد في تاماراك فالي مقابل كل سهم يمتلكونه حالياً، على أن تصدر تاماراك نحو 237.8 مليون سهم جديد لإتمام عملية الاندماج.

وبعد إتمام الصفقة، سيمتلك مساهمو تاماراك فالي نحو 66.5% من الشركة المندمجة، مقابل 33.5% لمساهمي هيدووتر إكسبلوريشن، ما يمنح مساهمي الشركتين حصة في كيان موحد أكبر حجماً وتركيزاً في منطقة كليرووتر.

ومن المتوقع إتمام عملية الاندماج خلال الربع الأخير من عام 2026، بعد استيفاء الشروط والإجراءات اللازمة لإغلاق الصفقة.

تعزيز الحضور في حقل كليرووتر

وتتركز أهمية الصفقة في الجمع بين شركتين تنشطان في واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في مقاطعة ألبرتا، بما يعزز موقع الكيان الجديد في حقل كليرووتر ويتيح له الاستفادة من اتساع قاعدة الأصول والإنتاج.

ويعد كليرووتر من مناطق النفط الرئيسية في غرب كندا، وتتميز عملياته بإمكانية تطوير موارد النفط الثقيل باستخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ما ساهم في زيادة الإنتاج وجذب استثمارات شركات الطاقة إلى المنطقة.

ويأتي الاندماج في وقت تشهد فيه شركات النفط والغاز الكندية اتجاهاً نحو توحيد الأصول وزيادة الحجم التشغيلي، بهدف تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف والاستفادة بصورة أفضل من البنية التحتية القائمة.

صفقة بالكامل عبر الأسهم

وتختلف الصفقة عن عمليات الاستحواذ النقدية التقليدية، إذ تتم بالكامل من خلال تبادل الأسهم، ما يعني عدم اعتمادها على تمويل نقدي مباشر للاستحواذ.

ومن شأن هذا الهيكل أن يبقي مساهمي الشركتين مشاركين في ملكية الكيان الجديد، مع تحديد حصصهم وفق النسب المتفق عليها في الصفقة.

ووفق سعر الصرف الوارد في الإعلان، يعادل الدولار الأمريكي نحو 1.3799 دولار كندي، ما يضع القيمة الإجمالية للصفقة عند نحو 7.25 مليارات دولار أمريكي.

ويعكس الاندماج اتجاهاً متزايداً في قطاع الطاقة الكندي نحو تكوين شركات أكبر حجماً وأكثر قدرة على إدارة الأصول النفطية، في ظل سعي المنتجين إلى رفع الكفاءة وتعظيم العوائد من الحقول القائمة.

ومن المتوقع أن توفر الصفقة للشركة المندمجة قاعدة أوسع لمواصلة تطوير أصولها في كليرووتر، وتعزيز حضورها في سوق النفط الكندي، مع احتفاظ مساهمي الشركتين بحصص في الكيان الناتج عن الاندماج.