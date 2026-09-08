النفط يرتفع وسط تفاقم مخاطر الصراع في الشرق الأوسط

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء مع تزايد مخاطر استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة، مما زاد من مخاوف تعطل الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.35 بالمئة، لتصل إلى 97.34 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0000 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92.63 دولارا للبرميل، بارتفاع 1.15 دولار أو 1.26 بالمئة.

وسجل ⁠خام برنت أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة السابقة، إذ واصل المتعاملون تضمين علاوة المخاطرة في الأسعار وسط تصاعد التوترات حول مضيق هرمز، الذي يعد شريانا رئيسيا لشحنات النفط الخام العالمية.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لأسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار خمسة دولارات للبرميل لتصل إلى 85 و80 دولارا للبرميل على الترتيب في ديسمبر 2026 وإلى 80 و75 دولارا للبرميل على الترتيب ‌في عام 2027. بما يعكس توقعاته باستمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط خلال العام المقبل.

وفي توقعات السلع الأولية لشهر سبتمبر الصادرة عن منصة الخدمات المالية (ماريكس)، قال المحلل إد مير إنه ما دامت الحرب مستمرة، وهو ما يعتقد أنه سيحدث نظرا "لوجود العديد من القضايا التي لم يتم معالجتها بعد"، فمن المرجح أن تظل أسعار النفط الخام مرتفعة حتى ‌نهاية العام.