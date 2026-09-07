«إير كايرو» المصرية تقترب من طلبية طائرات ضيقة البدن من إيرباص

تقترب شركة «إيرباص» (Airbus) من إبرام طلبية طائرات ضيقة البدن مع شركة «إير كايرو» (Air Cairo) المصرية، في وقت تسعى فيه شركة الطيران منخفض التكلفة إلى تأمين مواعيد التسليم وتوسيع عملياتها.

من المقرر أن تشتري الناقلة المصرية نحو 15 طائرة من طراز «إيرباص A320»، مع خيارات لشراء العدد نفسه من الطائرات، وفقاً لأشخاص مطلعين على المفاوضات. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المفاوضات، إن الشركة قد تُنهي الصفقة في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ورفضت «إيرباص» التعليق على المُفاوضات مع العملاء، فيما تعذر الحصول على تعليق فوري من «إير كايرو».

تأسست «إير كايرو» قبل أكثر من عقد، وتسير رحلات إلى أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا. وتشغّل الشركة نحو 30 طائرة من طراز «إيرباص A320»، إلى جانب عدد من الطائرات الإقليمية من طراز «إمبراير» وطائرات «إيه تي آر» ذات المحركات التوربينية.