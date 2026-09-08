«حرب الناقلات» قد ترفع النفط إلى 120 دولاراً

اقتربت أسعار النفط، أمس، من أعلى مستوياتها ​في ستة أسابيع، متجهة ببطء نحو 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار انخفاض تدفقات ​النفط الخام من الشرق الأوسط بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5 % إلى 97.47 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو عند 97.93 دولاراً.

وحوم ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع المسجل في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع 78 سنتاً إلى 92.26 دولاراً للبرميل.

وكان خام «برنت» صعد بنحو 8 % الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 10 %، بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما. وقالت شركة «ماريسكس» المتخصصة في المعلومات البحرية إن هجمات يوم ​السبت تمثل تصعيدا كبيراً.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة «كبلر»، أمس، أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة ⁠الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في «فيليب نوفا»: إذا بدأ تباطؤ حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ، فقد تتوقع السوق صدمة أكبر بكثير في العرض. وهناك بالفعل مؤشرات على حدوث ذلك. وقال «جولدمان ساكس» إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما يصل إلى 120 دولاراً للبرميل إذا تصاعدت الهجمات على السفن.