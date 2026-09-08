تراجع مفاجئ في الناتج الصناعي الألماني في يوليو

تراجع الإنتاج الصناعي الألماني على غير ​المتوقع في يوليو متأثراً بانخفاض ‌حاد ​في صناعة السيارات. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 1.1% مقارنة بالشهر السابق.

وأوضح أن ⁠الانخفاض في يوليو يعزى بشكل رئيس إلى تراجع الإنتاج 9.2% في صناعة السيارات.

وقال يوب تسنتسن الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة الألمانية «النشاط ‌الاقتصادي الصناعي يتحرك ببطء شديد»، مشيراً ‌إلى أن قطاعي توليد الطاقة والبناء الوحيدان اللذان يشهدان ‌نمواً.

وكان لزيادة 4.7% في إنتاج الطاقة - بقيادة توليد الكهرباء ​من طاقة ‌الرياح والخلايا ​الكهروضوئية - تأثير إيجابي على إجمالي ⁠الإنتاج.

وقال كارستن بريسكي المحل في آي. إن. جي «إلى حد ما، تعطي بيانات يوليو بالفعل فكرة عن الأثر ​الاقتصادي ⁠لموجة الحرارة ⁠والجفاف، فقد انخفض الإنتاج في جميع القطاعات لكن إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ارتفع بشكل ⁠واضح».