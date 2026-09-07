بلومبرغ: أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل

نقلت وكالة بلومبرغ نيوز أمس الأحد ‌عن مجموعة جولدمان ساكس المصرفية أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولارا للبرميل إذا تصاعدت الهجمات ⁠على حركة السفن في الشرق الأوسط، وأوصت بالمراهنة على الغاز الطبيعي والديزل للاستفادة ‌من المكاسب المحتملة.

وقال دان سترويفن، الرئيس المشارك ‌لأبحاث السلع الأولية العالمية لدى ‌المجموعة، في مقابلة مع ‌تلفزيون بلومبرغ "تشير التطورات ‌خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن خطر ‌اتساع اضطرابات الشحن واشتدادها يمثل ⁠عاملا مهما ينبغي أخذه في الاعتبار."

ونقلت الوكالة عن سترويفن ⁠قوله ⁠إن النفط قد يتراجع إلى 80 دولارا للبرميل ⁠إذا عادت صادرات المنطقة إلى مستوياتها الطبيعية.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تصاعد المخاوف من اضطراب ‌طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.