الصين تعتزم إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 300 مليار يوان

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الاثنين اعتزامها إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 300 مليار يوان (25ر44 مليار دولار) لدعم 8 مؤسسات مالية مملوكة للدولة وتديرها الحكومة المركزية بشكل مباشر في تعزيز رأسمالها من الفئة الأولى.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان الوزارة القول إنه من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة القدرة التشغيلية للمؤسسات المعنية، مع زيادة مرونتها في مواجهة المخاطر وقدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي في الصين، مع زيادة الدعم للنمو الاقتصادي القوي والمستمر في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.