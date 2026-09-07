دولار ترامب يكسر «حظر» الرؤساء الأحياء على العملات الأمريكية

طرحت دار السك الأمريكية عملة معدنية جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لتسجل بذلك سابقة تاريخية نادرة بظهور رئيس أمريكي على قيد الحياة على العملات المتداولة لأول مرة منذ قرن كامل.

وصدرت العملة ضمن البرنامج الرسمي للذكرى المئتين والخمسين لاستقلال الولايات المتحدة (1776–2026)، وتضمن وجهها الأمامي صورة ترامب محاطة بعبارات "Liberty" و"In God We Trust" والتاريخ المزدوج "1776 ~ 2026"، بينما يحمل الوجه الخلفي ختم الرئاسة المتمثل في نسر يحمل غصن زيتون وحزمة سهام مع الدرع المنقوش عليه رقم 250 وعبارات "United States of America" و"One Dollar". وتتكون العملة ذات اللون الذهبي من سبيكة نحاسية تشمل الزنك والمنغنيز والنيكل دون أي محتوى ذهبي فعلي، وسُكّت في دار سكة فيلادلفيا دون علامة سَك رسمية لتأخذ قيمتها القانونية بصفة دولار واحد، مع سك 250 ألف قطعة استثنائية يوم 4 يوليو تحمل علامة تذكارية خاصة تم توزيعها عشوائياً داخل الإصدارات المخصصة للبيع والتداول.

وشهد التوزيع الإلكتروني المباشر عبر الموقع الرسمي للدار إقبالاً كبيراً أدى إلى ازدحام وتأسيس غرف انتظار افتراضية، قبل أن يعلن الموقع نفاد التوفر الفوري لرولات الـ25 قطعة المحددة بسعر 61 دولاراً وأكياس الـ100 قطعة المحددة بسعر 154.50 دولاراً، حيث تراوحت تكلفة القطعة الواحدة للمشترين بين 1.55 و2.44 دولار مقارنة بفيش القيمة الاسمية. ودفع الازدحام دار السك للتحضير لتوفير كميات إضافية مع التأكيد على ضخ كميات متتابعة للتداول اليومي.

وعلى التوازي، أسهم انتشار التعديلات التجارية اللاحقة من قبل شركات مقتنيات خاصة مثل طلاء العملة بالذهب عيار 24 أو الروثينيوم الأسود وتداولها بأسعار تبدأ من 19.99 دولاراً—في زيادة التهافت، وسط توضيح رسمي بأن هذه اللمسات الفنية تعد منتجاً تجارياً تكميلياً وليست إصدارات حكومية جديدة.

وعلى الصعيد القانوني والسياسي، أثار الإصدار جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات التشريعية؛ إذ استندت إدارة ترامب ووزارة الخزانة إلى تشريع عام 2020 الخاص بإنتاج عملات تذكارية للذكرى الـ250 واستحضار الاستثناء التاريخي للرئيس كالفن كوليدج عام 1926، متجاوزين الأعراف المستقرة منذ قانون 1866 وقانون عملات الرؤساء لعام 2005 اللذين يمنعان وضع صور الأحياء على العملات الورقية والمعدنية لتجنب تشبيه النظام الجمهوري بالتقاليد الملكية.

وتفاعلت الصحافة الأمريكية مع الخطوة بقراءات متباينة؛ إذ ركزت صحيفة واشنطن بوست على الاعتراضات القانونية الصادرة من أعضاء باللجنة الاستشارية للمواطنين لسك العملات، واصفين القرار بكسر التقاليد الديمقراطية والتفاف إداري على التقييم البرلماني.

وفي المقابل، أبرزت شبكة سي إن إن حجم الطلب القياسي على العملة باعتبارها قطعة جمع تذكارية تعكس تسويق السياسة واحتفاء القواعد الشعبية بالرمزية الوطنية المزدوجة، فيما تناولت صحيفة نيويورك تايمز الإصدار بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع لترسيخ الهوية السياسية للإدارة في معالم الدولة والأنشطة السيادية التذكارية خلال فترة ولايته.