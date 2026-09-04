«سيتي جروب» ترجئ الموعد المتوقع لخفض الفائدة الأمريكية إلى 2027

أرجأت سيتي جروب، اليوم ​الجمعة، الموعد الذي تتوقعه للخفض المقبل لأسعار ‌الفائدة من ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى يونيو 2027 بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع، التقديرات بأن سوق العمل لا تزال مرنة، ما قلل ⁠الحاجة إلى تيسير نقدي في الأمد القريب.

وتتوقع سيتي جروب الآن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام المقبل، متخلية عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر 2026 ويناير 2027.

وجاء التعديل عقب بيانات ‌أظهرت أن أصحاب ‌العمل في الولايات المتحدة أضافوا 162 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ‌ما فاق ​التوقعات بفارق كبير، في حين ⁠استقر معدل البطالة عند 4.1 %.

وقالت «سيتي» إن أحدث بيانات سوق العمل تشير إلى ​أن ⁠صناع السياسات ⁠سيعتبرون أوضاع التوظيف مستقرة إلى حد كبير، وسيوجهون اهتمامهم بدلاً من ذلك إلى آفاق التضخم.

كما ⁠دفعت بيانات الوظائف إلى تعديل توقعات الأسواق، إذ تشير أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال 61 % لرفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 ‌و16 سبتمبر مقارنة مع 52 % قبل صدور ​التقرير.

وسيتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي.