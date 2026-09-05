«برنت» يرتفع 6 % في أسبوع

حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية تجاوزت ​6 % بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً.

وخلال التعاملات أمس، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 6.1 % منذ بداية الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.3 % لكن عقود الخامين انخفضت خلال التعاملات أمس، فقد تراجعت عقود خام برنت 75 سنتاً أو 0.79، إلى 94.77 دولاراً ⁠ونزلت عقود الخام الأمريكي 95 سنتاً أو 1.04 % إلى 90.35 دولاراً.

وأدت زيادة أسعار النفط، مقترنة بارتفاع أسعار الوقود، إلى دفع معدلات التضخم وتكاليف اقتراض الحكومات للصعود في العالم فضلاً عن تحذيرات متزايدة من أن الاقتصاد العالمي قد يكون متجهاً نحو هبوط حاد.