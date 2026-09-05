«سيتي» و«إيه. إن. زد» يرفعان توقعاتهما لخام برنت

رفع كل من سيتي وبنك ​إيه. إن. زد توقعاتهما لأسعار خام برنت، مشيرين إلى استمرار الاضطرابات في تدفقات ​النفط من الشرق الأوسط.

ورفع بنك سيتي توقعاته لسعر خام برنت للربع الثالث من عام 2026 إلى 86 دولاراً للبرميل، قائلاً إن الوضع الراهن إلى جانب الحصار الأمريكي ⁠على إيران وتراجع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز «غير قابل للاستمرار» ومن المرجح أن يؤدي إلى إبرام صفقات جديدة أو تطورات أخرى تسمح بإعادة فتح المضيق في الربع الرابع.

ورفع بنك إيه. إن. زد توقعاته قصيرة الأجل لخام برنت إلى 95 دولاراً.

وذكر ‌أن إعادة فتح المضيق ستؤدي إلى فائض في سوق ​النفط يقدر من 3 ‌إلى 4​ملايين برميل يومياً، مقارنة مع ⁠نحو مليوني برميل يومياً في السابق.

ورفع سيتي توقعاته لخام برنت للربع الثالث من 2026 إلى ​86 دولاراً .ورجح بنك إيه. إن. زد أن تدفقات النفط ستظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب حتى 2027.