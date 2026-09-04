الفاو: أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022

أكدت ​منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم ‌الجمعة ​أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أغسطس إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط والبحر الأسود ⁠إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية.

وتتعرض أسواق المحاصيل الزراعية لهزات بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والجفاف في أوروبا ‌وما تشكله ظاهرة النينيو الجوية من تهديد إضافة إلى اضطرابات وتعطل في التجارة بسبب ‌الحرب في كل من أوكرانيا وإيران.

وتسببت تلك العوامل في ‌دفع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوى ‌في ثلاث سنوات والسكر ‌لأعلى مستوى في عام.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة ​الأغذية والزراعة، ‌الذي يتتبع التغيرات ​الشهرية في مجموعة من ⁠السلع الغذائية المتداولة عالميا، 133.3 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من قراءة معدلة ​بلغت 130.8 ⁠نقطة لشهر ⁠يوليو.

وهذه أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، لكنها أقل بنحو 17 بالمئة ⁠عن ذروة غير مسبوقة سجلتها في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ماكسيمو توريرو كبير خبراء الاقتصاد في الفاو في بيان "الزيادة في أسعار ‌الغذاء العالمية في أغسطس هي تحذير من أن ​علاوات المخاطر تعود لأسواق الأغذية".

وارتفعت جميع مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان في أغسطس.