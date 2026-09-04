الديزل الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات



ارتفعت أسعار التجزئة لوقود الديزل في الولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، متجاوزة المستويات المرتفعة المسجلة خلال المراحل الأولى من حرب إيران، ومقتربة من تسجيل رقم قياسي جديد.



وصعد متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة إلى 5.783 دولارات للغالون (ما يعادل نحو 1.53 دولار للتر)، متجاوزاً ذروة الأسعار خلال الحرب التي سُجلت في أبريل، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية.



بهذه الزيادة، أصبحت الأسعار تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، البالغ 5.816 دولارات للغالون، والمسجل في يونيو 2022 خلال أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأوكرانية.



وبحسب المسار الحالي، يبدو أن الأسعار مهيأة لتحطيم مستواها القياسي بحلول عيد العمال يوم الاثنين، حسب باتريك دي هان، رئيس تحليلات النفط في «غاز بادي» (GasBuddy)، وهو موقع إلكتروني وتطبيق يساعد السائقين في العثور على محطات تقدم الوقود بأسعار منخفضة.