الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

واصل الذهب ​مكاسبه اليوم الخميس مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ​في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي قد تحسم التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4437.08 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % إلى 4483.30 دولاراً.

وتراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس، أمس الأربعاء، قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً بأكثر من 1 %، مع تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة من أعلى ‌مستوياتها في عدة سنوات.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى ‌«يو.بي.إس»: «يساعد ضعف الدولار قليلاً والانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة الأمريكية ‌الذهب. ومع عدم تقديم مجلس الاحتياطي الاتحادي حالياً أي توجيهات مستقبلية، يظل الذهب شديد الحساسية للتغيرات في توقعات السوق ​لاجتماع المجلس في سبتمبر».

وينظر إلى ⁠الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ومن المقرر صدوره غداً الجمعة، بعد أن أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، أمس الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في وظائف القطاع الخاص ​الأمريكي في أغسطس.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 66.02 دولاراً، وصعد البلاتين 1 % إلى 1777.35 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.7 % إلى 1367.94 دولاراً.