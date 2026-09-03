قهوة روبوستا تتراجع في فيتنام بعد العطلة وترتفع في إندونيسيا

تراجعت أسعار قهوة روبوستا الفيتنامية هذا الأسبوع، في ظل هدوء التداول بعد عطلة وطنية طويلة، إلى جانب انخفاض المخزونات وضعف الطلب، في حين سجلت الأسعار في إندونيسيا ارتفاعاً مع تشدد العروض في سوق البن.

وباع المزارعون في المرتفعات الوسطى، أبرز مناطق إنتاج البن في فيتنام، المحصول بأسعار تراوحت بين 91,200 و92,000 دونغ للكيلوغرام، مقارنة بـ95,700 و96,200 دونغ الأسبوع الماضي. وقال أحد التجار إن السوق لا يزال هادئاً، مع عدم عودة كثير من المتعاملين من العطلة.

وتراجعت العقود الآجلة لروبوستا لشهر نوفمبر 14 دولاراً إلى 3392 دولاراً للطن المتري، في حين عرض أحد التجار شراء البن للتسليم في ديسمبر عند 89,500 دونغ للكيلوغرام.

ورغم تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية باستقرار إنتاج الموسم الحالي قرب مستويات الموسم السابق، يواجه القطاع مخاوف بشأن المحصول، بعدما أبلغ مزارعون عن تساقط أعداد كبيرة من ثمار البن الصغيرة من الأشجار.

وأظهرت البيانات الحكومية أن فيتنام صدّرت 1.33 مليون طن متري من البن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الصادرات 8.6% إلى نحو 6 مليارات دولار.

وفي أغسطس وحده، بلغت الصادرات 132 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 13.7%.

في المقابل، ارتفعت أسعار روبوستا الإندونيسية، إذ عُرضت حبوب روبوستا سومطرة بعلاوة بلغت 300 دولار للطن فوق عقد نوفمبر، مقارنة بـ260 دولاراً الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت العلاوة على عقد أكتوبر إلى 200 دولار، مقابل 175 دولاراً الأسبوع الماضي لعقد سبتمبر.

ويواجه المزارعون في لامبونغ، إحدى مناطق إنتاج البن الرئيسة في إندونيسيا، ظروفاً مناخية مقلقة، مع بدء تعرض بعض ثمار البن النامية للاحتراق، ما قد يضغط على المعروض خلال الفترة المقبلة.