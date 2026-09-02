الكاكاو يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات مع تنامي فائض المعروض

تراجعت أسعار الكاكاو إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2023، في ظل ضغوط متزايدة من وفرة الإمدادات وضعف الطلب العالمي، ما دفع العقود الآجلة إلى تسجيل خسائر حادة منذ بداية العام.

وانخفض العقد الأكثر تداولاً بما يصل إلى 5.4 % ليتداول دون مستوى 4 آلاف دولار، قبل أن يقلص جزءاً من خسائره لاحقاً. وبذلك تجاوزت خسائر عقود الكاكاو الآجلة 30 % منذ بداية العام، مع تنامي المخاوف من تسجيل فائض في المعروض يفوق التوقعات.

ويأتي هبوط الأسعار في وقت يواجه فيه كبار منتجي الكاكاو في ساحل العاج وغانا صعوبات في العثور على مشترين لكميات من إنتاجهم، خصوصاً العقود الآجلة التي جرى الاتفاق عليها عندما كانت الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها الحالية.

وأدى ضعف الطلب وتعثر تنفيذ المبيعات الآجلة إلى تباطؤ عمليات شراء الكاكاو من المزارعين، ما تسبب في تراكم كميات من الحبوب داخل المستودعات في غرب أفريقيا.

وتواجه الجهات التنظيمية والمصدرون في البلدين تحديات في التعامل مع هذه الإمدادات، وسط توقعات بأن تضطر السلطات إلى تصريف جزء من المخزونات المتراكمة، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الأسعار في السوق العالمية.

وفي المقابل، يواصل المشترون التزام الحذر والابتعاد عن السوق، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي وتوافر كميات كبيرة من المعروض.

وقالت شركة هانزياتيك كاكاو آند كوموديتي أوفيس، ومقرها هامبورغ، إن النقاش لا يزال مستمراً حول حجم الإنتاج المتبقي للموسم الحالي، مشيرة إلى أن التوقعات المتشائمة للاستهلاك ما زالت تهيمن على السوق.

ويعكس التراجع الحالي تحولاً لافتاً في سوق الكاكاو، الذي شهد في فترات سابقة ارتفاعات قياسية بسبب مخاوف تتعلق بالإنتاج والمحاصيل في غرب أفريقيا، قبل أن يؤدي تحسن الإمدادات وتراجع الطلب إلى قلب اتجاه الأسعار ودفعها إلى مستويات هي الأدنى في نحو ثلاثة أعوام.