ألمانيا تحذر من فوضى عند دخول منطقة «شينغن»

حذر قطاع الطيران في ألمانيا من فوضى وشيكة عند دخول منطقة الانتقال الحر «شينغن».

وطالب ممثلو مطار فرانكفورت وشركتي الطيران «لوفتهانزا» و«كوندور» واتحاد المطارات الألمانية (ADV) بتمديد عاجل للقواعد الاستثنائية للاتحاد الأوروبي، والتي من المقرر أن تنتهي في 6 سبتمبر الجاري، وإلا فإن المسافرين من دول خارج منطقة «شينغن» قد يواجهون فترات انتظار طويلة للغاية عند الدخول والخروج.

وأوضح عضو مجلس إدارة شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت، ديتمار فوكه، أن عدداً كبيراً من المسافرين يتعطلون عند نقاط مراقبة الحدود.

وذكر فوكه أنه لم يكن من الممكن تحقيق مستوى جيد جداً من الالتزام بالمواعيد إلا بمساعدة القواعد الاستثنائية.