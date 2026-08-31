«إيون» تستحوذ على «يو إس آي» للتأمين مقابل 17 مليار دولار في صفقة ضخمة

أعلنت شركة إيون (Aon)، إحدى أكبر شركات وساطة التأمين في العالم، الاثنين، إبرام اتفاق للاستحواذ على منافستها يو إس آي إنشورنس سيرفيسز (USI Insurance Services) من شركة الاستثمار المباشر كي كي آر (KKR)، في صفقة تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، لتصبح واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ في قطاع وساطة التأمين خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه صناعة وساطة التأمين، التي تتسم بتعدد الشركات وتجزؤ السوق، موجة متزايدة من عمليات الاستحواذ الكبرى، مع اتجاه الشركات إلى إنفاق مليارات الدولارات لتعزيز حضورها في الأسواق وتوسيع ميزتها التنافسية.

وتعكس الصفقة مساعي «إيون» لتوسيع حضورها في سوق التأمين الأمريكي للشركات المتوسطة، الذي يُعد من أكبر قطاعات التأمين وأكثرها نمواً في الولايات المتحدة، إذ يتجاوز حجمه 40 مليار دولار، ويمثل أكثر من ثلث أقساط التأمين المباشرة المكتتبة في قطاعي الممتلكات والحوادث التجارية بالولايات المتحدة.

وتعزز الصفقة استحواذ «إيون» السابق على شركة إن إف بي (NFP)، المتخصصة في وساطة تأمين الممتلكات والمسؤولية للشركات المتوسطة، مقابل 13 مليار دولار في عام 2024، كما تدعم خدمات الشركة الاستشارية في مجالات الصحة والمواهب ورأس المال البشري.

وقال جريج كيس، الرئيس التنفيذي لشركة إيون، إن الاستحواذ على «يو إس آي» سيعزز بصورة كبيرة حضور الشركة في سوق الشركات المتوسطة، ويوسع نطاق وصولها إلى قطاعي التأمين التكميلي والتأمين الفائض، وهما من أسرع قطاعات التأمين التجاري نمواً في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم «إيون» بنحو 1.8% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، فيما ظل السهم مستقراً تقريباً منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة التداول الأخيرة.

وتأسست «يو إس آي» عام 1994، وتعمل في مجال وساطة واستشارات التأمين، وتقدم خدمات تشمل تأمين الممتلكات والمسؤولية، ومزايا الموظفين، والمخاطر الشخصية، والبرامج والتقاعد. وبدأت الشركة أعمالها من مكتب واحد قبل أن تتوسع لتصبح عاشر أكبر شركة وساطة تأمين في الولايات المتحدة، بإيرادات سنوية تقترب من 3 مليارات دولار.

موجة استحواذات في قطاع التأمين

وتأتي الصفقة ضمن موجة من عمليات الاستحواذ الكبرى في قطاع وساطة التأمين؛ إذ استحوذت شركة آرثر جيه. غالاغر (Arthur J. Gallagher) على أسورد بارتنرز (AssuredPartners) مقابل 13.5 مليار دولار، فيما استحوذت براون آند براون (Brown & Brown) على أكسيشن ريسك مانجمنت (Accession Risk Management) مقابل نحو 10 مليارات دولار، وأُنجزت الصفقتان العام الماضي.

وتخدم «إيون»، التي تعد من أكبر شركات وساطة التأمين عالمياً، عملاء في أكثر من 120 دولة، وتوفر لهم خدمات تساعدهم على إدارة المخاطر والتعامل مع التقلبات والتعقيدات المتزايدة في الأسواق.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ على «يو إس آي» خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن تسهم في تعزيز أرباح «إيون» المعدلة اعتباراً من عام 2028.

وتعتزم «إيون» تمويل الصفقة من خلال الاقتراض، فيما لا تتوقع تنفيذ عمليات لإعادة شراء أسهمها على المدى القريب، مع إعطاء الأولوية لسداد الديون.

وبموجب الاتفاق، سيتولى مايك سيكارد، الرئيس التنفيذي لشركة يو إس آي، منصب رئيس «إيون» والرئيس التنفيذي العالمي لمنصة الشركة الخاصة بسوق الشركات المتوسطة.

صفقة تخارج كبيرة لـ«كي كي آر»

تمثل الصفقة أيضاً عملية تخارج كبيرة لشركة كي كي آر، في وقت تواجه فيه بعض شركات الاستثمار المباشر صعوبة في بيع أصولها وتحقيق عمليات تخارج مجدية.

واستحوذت «كي كي آر» وصندوق التقاعد الكندي كيس دو ديبو إي بلاسمان دو كيبك (Caisse de dépôt et placement du Québec) على «يو إس آي»، التي تتخذ من فالهالا في نيويورك مقراً لها، مقابل 4.3 مليار دولار في عام 2014.

ومنذ ذلك الحين، عززت «كي كي آر» حصتها في الشركة لتصبح أكبر مساهم فيها، فيما تضاعفت إيرادات «يو إس آي» تقريباً ثلاث مرات خلال فترة ملكية «كي كي آر».

وقالت «كي كي آر» إن عملية البيع تحقق عائداً على استثمارها يقارب ستة أضعاف منذ عام 2017، فيما يبلغ العائد على رأس المال المستثمر طوال فترة استثمارها في «يو إس آي» نحو 3.4 أضعاف.

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة لشركة «كي كي آر» أرباحاً معدلة تقدر بنحو ملياري دولار.

وقدمت بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي الاستشارات لشركة «إيون» بشأن الصفقة، بينما قدمت غولدمان ساكس وإنشورنس أدفايزوري بارتنرز ومورغان ستانلي الاستشارات لشركة «كي كي آر».