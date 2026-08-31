النفط يقفز عقب هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد للبرميل اليوم الاثنين ​بعد أن شنت الولايات المتحدة هجوما على جزيرة إيرانية في مضيق هرمز، في الوقت الذي دخل فيه الصراع في الشرق الأوسط شهره السادس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.23 بالمئة، لتصل إلى 89.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.32 دولارا للبرميل، مرتفعا بمقدار 92 سنتا، أو 1.10 بالمئة.

قصفت القوات الأمريكية أمس ⁠الأحد منصتي إطلاق على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، في أول غارات أمريكية على إيران منذ أواخر يوليو.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي.جي "يبدو أننا في مرحلة تصعيد أخرى. ومن المستحيل تحديد المدة التي ستستمر فيها. قد تكون أياما وقد تكون أسابيع".

وأشار سيكامور ‌إلى أن الرسوم البيانية الفنية أظهرت أنه في حال تصاعد ‌الصراع ودفع خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى المقاومة عند 85.80 إلى 85.90 ‌دولارا للبرميل، فإن ذلك سيمهد الطريق ‌لمزيد من المكاسب، لتصل الأسعار في البداية إلى أعلى مستوى سجلته الأسبوع الماضي عند 87.69 دولارا، ثم إلى أعلى ​مستوى في يوليو ‌عند 93.50 دولارا.

ومن المتوقع أن يسجل كل من خام برنت ​وخام غرب ⁠تكساس الوسيط انخفاضات طفيفة ⁠في أغسطس بعد تراجعهما بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، في ما كان أول انخفاض أسبوعي لهما خلال ثلاثة أسابيع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن النفط الناتج عن اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة مع فنزويلا سيُستخدم لتجديد احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي الذي انخفض ​إلى ما يقارب أدنى مستوى له ‌منذ 44 عاما.