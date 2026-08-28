الذهب يرتفع وسط ترقب توجهات الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار ​الذهب، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول، أملاً في الحصول على مؤشرات بشأن سياسات البنك المستقبلية فيما يتعلق بتوجهات أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4607.47 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن ⁠سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر عند 4696.18 دولاراً يوم الثلاثاء عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل.

ولم يطرأ تغير يذكر ‌على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، مسجلة 4661.20 دولاراً.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «أعتقد أن تحركات ‌الأسعار كانت إيجابية إلى حد بعيد في الآونة الأخيرة، ‌ولا نشهد حركة كبيرة لأننا ننتظر كلمة وورش ‌في جاكسون هول».

وعبر مسؤولون في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الخميس، عن مخاوفهم إزاء وضع التضخم في الولايات المتحدة، ​وذلك في أثناء ‌تجمع محافظي البنوك المركزية ​في جاكسون هول.

وجاءت تعليقاتهم بعد ⁠يوم من صدور بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، بلغ 3.7 بالمئة ​خلال الاثني ⁠عشر شهراً ⁠المنتهية في يوليو.

توجهات الفائدة

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن ⁠المتعاملين يرون أن هناك احتمالية تبلغ 34 % لرفع الفائدة في سبتمبر و74.2 % في ديسمبر.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر له عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع حين تكون ‌أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 70.48 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 3 % إلى 1390.88 دولاراً، ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وصعد البلاتين 1.3 %إلى 1869.33 ​دولاراً.