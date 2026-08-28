«إنفيديا» تبحث الاستحواذ على «هاغينغ فيس» بتقييم يفوق 13 مليار دولار

أجرت «إنفيديا» محادثات بشأن الاستحواذ على «هاغينغ فيس» (Hugging Face) في صفقة قد تقدر قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من 13 مليار دولار، وفقاً لـ«بيزنس إنسايدر».

الجانبان أجريا محادثات جدية بشأن صفقة خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، لم يكشف عن هويته.

وأبرمت «إنفيديا» سلسلة من الصفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص حديث بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة، تضمن تقديم عروض للعديد من موظفي تلك الشركة.

كما أفادت تقارير بأنها دفعت نحو 20 مليار دولار مقابل معظم شركة الرقائق الناشئة «غروك» (Groq). ولم ترد «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» على الفور على طلبات للتعليق من «بلومبرغ نيوز».

كانت «هاغينغ فيس»، التي تصنع برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لصالح شركات أخرى، في قلب حادثة للأمن السيبراني بعدما اخترق نموذج كانت «أوبن إيه آي» (OpenAI) تختبره المنصة عن غير قصد. وأثار الاختراق مخاوف بشأن سلامة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وقالت «أوبن إيه آي» إنها كان بإمكانها التحرك في وقت أقرب لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».