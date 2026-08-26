سبيس إكس تستثمر 100 مليار دولار لبناء أكبر ميناء فضائي في العالم

تخطط شركة سبيس إكس، المتخصصة في استكشاف الفضاء والتي يملكها إيلون ماسك، لبناء ميناء فضائي جديد في ولاية لويزيانا الأمريكية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليار دولار، وفقاً لما أعلنته الشركة ومسؤولون في الولاية يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يصبح الموقع، الواقع في أبرشية فيرميليون على ساحل الخليج، أكبر موقع لإطلاق الصواريخ تابع لسبيس إكس وأكبر موقع من نوعه في العالم، وفقاً لوكالة التنمية الاقتصادية في لويزيانا.

ومن المتوقع أن يضم الموقع خمسة مجمعات لإطلاق الصواريخ، يحتوي كل منها على منصتي إطلاق.

وقالت سبيس إكس إن «ستاربيس لويزيانا» ستبنى لدعم آلاف الرحلات لصاروخ «ستارشيب» سنوياً، مضيفة أن الموقع سيسهم في دفع توسع رحلات الفضاء التجارية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، مع إمكانية إطلاق أول صواريخ «ستارشيب» من الموقع في عام 2029.

ولا يزال صاروخ «ستارشيب» العملاق يخضع لرحلات تجريبية. وتدير سبيس إكس بالفعل منشأة لإطلاق «ستارشيب» في ولاية تكساس.

وتقول سبيس إكس إن هدفها على المدى الطويل هو جعل الرحلات المنتظمة إلى القمر والمريخ ممكنة باستخدام صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل، وصولاً إلى إقامة وجود بشري دائم خارج الأرض.