إضراب مفتوح للعاملين في «إيرباص» بإسبانيا

بدأ العاملون في شركة إيرباص في إسبانيا إضراباً مفتوحاً، أمس، حسبما ذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية نقلاً عن بيان من الشركة.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العاملين في عدد من النقابات في إيرباص بإسبانيا صوتوا الاثنين لصالح الإضراب.

وقالت الشركة إنها تدرس تأثير الإضراب الجديد على الالتزامات الإنتاجية والتعاقدات مع العملاء والالتزامات نحو المؤسسات.وكانت النقابات قد عقدت اجتماعاً يوم الجمعة الماضية مع الشركة ضمن عملية التوسط، وتعهدت الشركة خلاله بزيادة المرتب بما يتماشى مع مؤشر أسعار المستهلكين، وفقاً لبيان صادر عن نقابة «يو جي تي» بعد الاجتماع. وقالت النقابة: إن مقترح الشركة لم يكن كافياً على الإطلاق.