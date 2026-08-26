«غوغل» توسع «جيميناي إنتربرايز» لتشمل القطاع القانوني

وسعت غوغل أمس، نطاق عمل منصتها «جيميناي ​إنتربرايز» للذكاء الاصطناعي بإضافة أدوات جديدة لمكاتب المحاماة والمحامين، ما ‌يسرع ​السباق بين شركات التكنولوجيا لتلبية طلب القطاع القانوني على الذكاء الاصطناعي.

وقالت غوغل التابعة لشركة ألفابت إن منصتها «جيميناي إنتربرايز فور ليجال» ستساعد مكاتب المحاماة على استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأعمال الروتينية والمعقدة، ما يتيح للمحامين التركيز على الخدمات الأعلى قيمة مع ⁠الحفاظ على أمن بياناتهم وسريتها.

ويتضمن المكون الإضافي الجديد لمنصة جيميناي إنتربرايز تحقيق الاندماج مع البرمجيات القانونية ومنصات البيانات، بالإضافة إلى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، تقول غوغل إنهم قادرون على أداء مهام قانونية وإدارية متخصصة دون الحاجة إلى إشراف بشري كبير. وأطلقت ألفابت جيميناي إنتربرايز لعملائها من الشركات في أكتوبر.

وبالإضافة إلى المجال القانوني، قالت غوغل، إنها ستكشف النقاب عن أدوات خاصة لقطاع الخدمات المالية، ​وستطرح بعد ذلك عروضاً أخرى مخصصة ​لقطاعات أخرى.

وأضافت غوغل أن منصتها ستتصل على نحو مباشر وآمن بمنصات التكنولوجيا القانونية الأخرى المملوكة لتومسون رويترز، وشركة هارفي المطورة لبرامج الذكاء الاصطناعي القانونية وشركة ليكسيس نيكسيس المتخصصة في التكنولوجيا وتحليل البيانات ​وشركات أخرى.