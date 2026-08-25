الذهب ينخفض بعد بلوغه ذروة أكثر من 3 أشهر



تراجعت أسعار الذهب ​اليوم الثلاثاء، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ‌في وقت ​سابق من الجلسة، إذ حدت عمليات جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار من المكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4640.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 4696.10 دولاراً.

جني الأرباح

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك «يعود تحرك الذهب اليوم بشكل أساسي إلى عمليات جني ‌الأرباح، مع تعافي الدولار من بعض خسائر الأسبوع الماضي التي أعقبت إعلان إعادة شراء السندات»، في إشارة إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم ‌عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة.

وبعد انخفاض الدولار ‌إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر عقب إعلان وزارة ‌الخزانة خططاً لإعادة شراء ‌سندات الخزانة، استعاد جزءاً من مكاسبه اليوم الثلاثاء وسط تجدد الرهانات على انخفاض قيمته، ما جعل الذهب ​المقوم بالدولار أكثر ‌تكلفة للمشترين في ​الخارج.

تقرير التضخم

وتترقب الأسواق الآن تقرير التضخم الخاص ⁠بنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غداً الأربعاء، إلى جانب الخطاب الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش يوم الجمعة، تلمساً لمؤشرات أدق بشأن السياسة النقدية.

وتشير ​أداة فيد ⁠ووتش التابعة لسي. إم. إي ⁠إلى أن المتعاملين يتوقعون في الوقت الحالي احتمالاً يبلغ 40% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول، واحتمالاً بنسبة 60 % لإبقاء المركزي الأمريكي ⁠على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

صناديق المؤشرات

في غضون ذلك، ذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب اجتذبت تدفقات بلغت 46.7 طناً (6.4 مليارات دولار) الأسبوع الماضي، وهو أكبر طلب أسبوعي ‌خلال 10 أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 68.03 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.4% إلى 1849.18 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.2% إلى ​1327.50 دولاراً.