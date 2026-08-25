بتكوين تتجاوز 80 ألف دولار مع ضعف الدولار ومخاوف بشأن قيمته

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تقديم تعريفات أوضح لقطاع العملات المشفرة المتنامي. ومنذ ذلك الحين، صعدت بتكوين 16%، وهي أكبر عملة مشفرة في العالم.
وقفزت العملة بنحو 28 بالمئة منذ بداية أغسطس الجاري، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2024.
ودعمت وزارة الخزانة الأمريكية سوق العملات المشفرة بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء مزيد من السندات طويلة الأجل للحد من مكاسب العوائد طويلة الأجل، وتحمل الدولار النصيب الأكبر من قلق المستثمرين.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي: "دفع (إعلان وزارة الخزانة) المشترين إلى التوجه بقوة نحو الأصول المادية والرقمية مع عودة المخاوف من تراجع قيمة العملة... وسيؤدي أي صعود مستمر فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك العملة نحو 95 ألفا و100 ألف دولار".