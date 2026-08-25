بتكوين تتجاوز 80 ألف دولار مع ضعف الدولار ومخاوف بشأن قيمته

ارتفع سعر عملة ​بتكوين الرقمية فوق مستوى 80 ألف ‌دولار، ​اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوماً بضعف الدولار عقب إجراءات اتخذها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لتهدئة سوق السندات، ما أعاد قوة ⁠قطاع العملات المشفرة.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأسبوع الماضي إلى إقرار مشروع قانون من شأنه تقديم تعريفات ‌أوضح لقطاع العملات المشفرة المتنامي. ومنذ ذلك الحين، صعدت بتكوين 16%، وهي أكبر عملة ‌مشفرة في العالم.

وسجلت بتكوين في أحدث ‌التعاملات الآسيوية 80323.24 دولاراً بعدما لامست ‌في وقت سابق ‌81237.94 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو. ​

وقفزت العملة ‌بنحو 28 ​بالمئة منذ بداية ⁠أغسطس الجاري، متجهة لتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ نوفمبر 2024.

ودعمت وزارة الخزانة ​الأمريكية ⁠سوق ⁠العملات المشفرة بعدما كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لإعادة شراء مزيد من السندات ⁠طويلة الأجل للحد من مكاسب العوائد طويلة الأجل، وتحمل الدولار النصيب الأكبر من قلق المستثمرين.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي: "دفع (إعلان وزارة الخزانة) المشترين إلى التوجه بقوة نحو ‌الأصول المادية والرقمية مع عودة المخاوف من تراجع قيمة ​العملة... وسيؤدي أي صعود مستمر فوق هذا المستوى إلى فتح المجال أمام تحرك العملة نحو 95 ألفا و100 ألف دولار".