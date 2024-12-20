يواخيم ناجل: توقعات بخفض إضافي للفائدة مع السيطرة على التضخم

توقع محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل أن تصل أسعار الفائدة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى لا يقيد النشاط الاقتصادي، خلال النصف الأول من العام المقبل، مع "إحكام السيطرة على التضخم".

وقال ناجل، وهو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع مجلة فوكوس الألمانية: "يمكننا بالقطع خفض أسعار الفائدة بمعدل أكثر قليلا"، مضيفا: "خلال النصف الأول من عام 2025، ربما نصل إلى مستوى /محايد/ دون المخاطرة بارتفاع التضخم".

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ناجل قوله:" لقد أحكمنا السيطرة الآن على زيادة الأسعار"، ورغم أن سعر التضخم الرئيسي الآن مازال يبلغ 7ر2%، فإنه سوف يتراجع، ونحن الآن نرى اعتدالا في تسويات الرواتب، حيث إن ضغوط الرواتب تتراجع في سائر أنحاء منطقة اليورو".

وأظهرت بيانات معدلة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أول أمس الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو زاد بوتيرة أبطأ قليلا من التقديرات الأولية، في نوفمبر الماضي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلك الموحد بنسبة 2ر2%، على أساس سنوي في نوفمبر، في أعقاب زيادة بنسبة 2%، في أكتوبر. وتم تعديل المعدل نزولا من 3ر2%.

واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ عند 7ر2%. ويتوافق هذا المعدل مع التقديرات الأولية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قلص، في وقت سابق من هذا الشهر، أسعار الفائدة المرجعية، بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرا إلى أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، رغم استمرار المخاوف بشأن النمو. كما تم خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3 % .