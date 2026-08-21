النفط عند ذروة 3 أسابيع والذهب ينزل من أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار النفط، أمس، إلى أعلى مستوياتها في ​3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في ‌تعطيل إمدادات ​الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.80 دولار أو 3.1% إلى 94.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.84 دولار إلى 88.67 دولاراً للبرميل.

وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 2.87 دولار أو 3.4% إلى 87.26 دولاراً.وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو خلال الجلسة وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وانخفض الذهب، بعد أن كان قد ارتفع ​بأكثر من 4% في الجلسة السابقة متخلياً عن أعلى مستوى في شهرين، وخلال التعاملات تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4479.12 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4535.70 دولاراً.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 66.63 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1815.57 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.1% ​إلى 1331 دولاراً.