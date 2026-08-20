انخفاض طلبات إعانة البطالة في أمريكا الأسبوع الماضي



انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، ما ​يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة رغم التراجع المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول ⁠على إعانات البطالة على مستوى الولايات انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ‌210 آلاف طلب للأسبوع الأحدث.

وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل هذا العام، الذي يتراوح من ‌189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، مما يشير ​إلى أن ‌وتيرة تسريح العمالة ​لا تزال منخفضة حتى ⁠مع ضعف التوظيف.

وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجدداً الشهر الماضي إلى 4.1 ​%، ⁠وهو ⁠مستوى منخفض. ويسمح استقرار سوق العمل، إلى جانب مؤشرات التضخم المعتدل، إذا استمرت هذه الظروف لمجلس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ارتفع بمقدار ​18 ألفاً إلى 1.799 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أغسطس.