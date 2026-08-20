النفط عند ذروة 3 أسابيع وسط مخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في ​3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في ‌تعطيل إمدادات ​الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.80 دولار أو 3.1 % إلى 94.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.84 دولار إلى 88.67 دولاراً للبرميل، وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 2.87 دولار أو 3.4 % إلى 87.26 دولاراً.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو خلال الجلسة وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «لا تزال التوترات في الشرق الأوسط محتدمة، مما يترك مجالاً لمزيد من الاضطرابات في الإمدادات».

وأضاف «يؤدي انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط مرة ‌أخرى إلى زيادة الضغوط على سوق النفط».

وأظهرت أحدث ⁠بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تتغير عن اليوم السابق، إذ ظلت المفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في طريق مسدود.

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت الشحنات التي تمر عبر هذا الممر المائي تعادل حوالي خُمس الاستهلاك العالمي، في حين أن ‌التدفقات الحالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.

كما أثرت الحرب على إمدادات الوقود المكرر وأدت ​إلى انخفاض المخزونات مع تراجع كميات النفط المتاحة الخام للمصافي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ارتفعت مخزونات الخام ​4.4 ملايين برميل.